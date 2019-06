Die Niederlage schmerzte, aber sie war auch lehrreich. Anfang April wurde Borussia Dortmund vor Augen geführt, welch ein Spieler ihnen fehlt. Beim 0:5 im Gipfeltreffen bei Bayern München produzierte die „BVB-Bubi-Abwehr“ Fehler in Serie, während da auf der Gegenseite ein Mann überragte, der mal einer von ihnen war und den sie seit seinem Weggang nie adäquat ersetzten: Mats Hummels. Das haben nun auch die Dortmunder Verantwortlichen erkannt, was Hoffnung auf ein erneut spannendes Titelrennen in der neuen Saison macht.

Dass die Westfalen nicht schon in diesem Jahr die Meisterschaft holten, lag allen voran an ihrer defensiven Anfälligkeit, an vielen Gegentoren nach Standardsituationen und am manchmal fehlerhaften Spielaufbau. Hummels könnte all diese Probleme auf einen Schlag zwar nicht alleine lösen, aber doch gewaltig minimieren. Noch dazu ist er ein Anführer, der dieser Dortmunder Ansammlung an jungen – aber bisweilen auch recht unreifen – Hochbegabten Stabilität verleihen kann.

Wie wertvoll solch ein häufig unterschätzter Innenverteidiger sein kann, hat der FC Liverpool mit Virgil van Dijk gezeigt. Trotz ihres immensen Offensivpotenzials wurden die „Reds“ in der starken Premier League und in der Champions League erst ein Titelkandidat, als das niederländische Abwehr-Schlachtross kam. Er war das letzte Puzzleteil – und genau das könnte Hummels auch für den BVB sein.

