Die Nummer vier der Welt – und das mit nur 21 Jahren. Alexander Zverev kann auf seinem Weg in die Tennis-Weltspitze nicht viel falsch gemacht haben. Bislang haftet aber ein großer Makel an ihm: All sein Talent hat Deutschlands größte Tennis-Hoffnung noch zu keinem Grand-Slam-Titel geführt.

Nach der Trennung von seinem spanischen Coach Juan Carlos Ferrero Anfang des Jahres wurde Zverev zuletzt nur noch von seinem Vater trainiert. Bei aller Kompetenz von Alexander Zverev senior: Das ist zu wenig, wenn der Hoffnungsträger den nächsten – aber entscheidenden – Schritt gehen will!

Insofern ist es nur folgerichtig, dass der Zverev-Clan neue Reize setzt und sich eine der größten Tennislegenden ins Boot holt. Ivan Lendl hat nicht nur in seiner aktiven Karriere gezeigt, dass er weiß, worauf es ankommt: Acht Grand-Slam-Titel sprechen für sich. Als Trainer hat der Tscheche da weitergemacht, wo seine Profikarriere endete: Andy Murray hat seine beiden olympischen Goldmedaillen und den umjubelten Wimbledon-Triumph auch Lendl zu verdanken.

Der 58-Jährige kann als Trainer und Mentor aus Zverev das letzte Quäntchen herauskitzeln. Und er kann ihm die entscheidende Qualität vermitteln, die ihn selbst einst auszeichnete: Kämpfen bis zum letzten Ballwechsel.

