Das Milliardenspiel

Das Bahnprojekt Stuttgart 21 gilt neben dem Berliner Großflughafen und der Elbphilharmonie in Hamburg als Paradebeispiel, wie in Deutschland Großprojekte aus dem Ruder laufen. Der Stuttgarter Fall ist dafür geradezu ein Lehrbeispiel. Immer neue Kostensteigerungen, Pannen und Zeitverzögerungen liefern Kritikern und Kabarettisten willkommene Vorlagen. Die schiere Größe der Aufgabe führt zur Überforderung der Ingenieure bei der Bahn und den Genehmigungsbehörden. Auf dem Höhepunkt des Kampfes um das Projekt war es für beide Seiten schwierig, qualifiziertes Personal zu bekommen. Die Gegner haben etliche sinnvolle Verbesserungen am Projekt erreicht.

Wenn jetzt nichts mehr schief geht, werden von der Ankündigung des Milliardenprojekts bis zur Inbetriebnahme 31 Jahre vergangen sein. Schon bis zum Anrücken der ersten Bagger dauerte es 16 Jahre. Und zu diesem Zeitpunkt lagen lange nicht alle Genehmigungen vor.

Selbst zehn Jahre nach dem Baustart hängen wichtige Teilprojekte wie der Flughafenbahnhof und der Abstellbahnhof in der Luft. Weil alles so lange dauert, ändern sich immer wieder Vorschriften. Dann muss nachgebessert werden, was neue Verzögerungen bringt. Aktuell führen die Kapazitätsmängel in der Bauwirtschaft zu Zeitverlusten. Da rächt sich, dass die Bahn über viele Jahre wenig investiert hat und die Firmen sich der Nachfrage angepasst haben. In der Boomphase können sie sich die Aufträge aussuchen. Das führt zu Preissprüngen.

Ein krasses Beispiel für irrsinnige Vorschriften liefert der Artenschutz bei Stuttgart 21. Das lässt sich bei den 4000 Mauereidechsen vorführen, die sich im Laufe der Jahre auf einer Brache angesiedelt haben. Weil es sich nach EU-Recht um eine streng geschützte Art handelt, muss die Bahn vor dem Bau des Abstellbahnhofs die Tiere einfangen und umsiedeln. Dabei gibt es in Stuttgart an jeder sonnigen Mauer Mauereidechsen, ein Gutachter schätzt die Zahl auf 140 000. Ohne Änderungen wird die Bevölkerung das Verständnis für den Artenschutz verlieren.

Vieles spricht dafür, dass die Bahn im Lichte ihrer bitteren Erfahrungen mit Stuttgart 21 den Bahnknoten heute nicht mehr so bauen würde. Gerade für das unter seiner Kessellage leidende Stuttgart bietet das Projekt eine wichtige Erweiterungsmöglichkeit. Am Ende wird in Stuttgart ein ähnlicher Effekt eintreten, wie bei der Elbphilharmonie. Seit der Einweihung ist dort der Ärger wie weggeblasen. Das Konzerthaus hat sich zu einem touristischen Magneten entwickelt. So könnte das auch in Stuttgart werden.

