Das muss besser werden

Noch ist die Aufstiegs-Euphorie beim SV Waldhof groß. Aber der Verein sollte sich nicht darauf verlassen, dass dies dauerhaft so bleibt. Beim Ticketverkauf mutet er seinen Fans einiges zu. Wer etwa zum ersten Spiel mit nach Chemnitz will, muss sich die Karte persönlich am Alsenweg abholen. Die größten Probleme macht der Vorverkauf für das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. Obwohl der kaugummiartig für Dauerkartenbesitzer und Mitglieder gestreckt wurde, brach der Online-Ticketshop schon Anfang der Woche zusammen. Einige Fans landeten gar bei einem Erzfeind: auf der Seite von Darmstadt 98. Fand nicht jeder witzig.

Da sind die Probleme, die es am Donnerstag beim Start des freien Vorverkaufs gab, wenig überraschend. Sie hielten sich vergleichsweise im Rahmen, blieben aber ärgerlich. Besonders in Weinheim. Dass man dort erst am Mittwoch um 17.30 Uhr erfährt, am nächsten Tag – anders als angekündigt und üblich – keine Tickets verkaufen zu können, ist für alle Betroffenen sehr bitter.

Der Verein muss das schleunigst auf die Reihe kriegen. Das erste Heimspiel (gegen Meppen) ist am Samstag in einer Woche, und der Vorverkauf dafür hat noch nicht mal begonnen. Zumal man hier nicht nur die leidgeprüften Fans verärgert, die schon allerlei Chaos gewöhnt sind. In der Dritten Liga hofft der SVW auf viele neue Zuschauer, die sich mal ein Bild vom meist großen Sport im Carl-Benz-Stadion machen sollen. Solche Menschen stehen aber nicht gern stundenlang Schlange oder versuchen ihr Glück vergeblich online.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019