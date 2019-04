Das muss sein

Die Flugbereitschaft rüstet mit drei neuen Maschinen auf, dafür werden 1,2 Milliarden Euro bereitgestellt. Viel Geld. Das muss aber sein. Ein Land wie Deutschland, wirtschaftlich eines der stärksten und im Moment im UN-Vorsitz, kann es sich nicht erlauben, dass die Welt über seine Spitzenpolitiker lacht. Weil wegen Pannen die Regierungsflieger ständig nicht fliegen, Kanzlerin oder Außenminister an Provinzflughäfen stranden und auf die nächste Linienmaschine warten müssen. Heiko Maas verpasste zuletzt sogar seinen ersten Termin im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Peinlich, peinlich.

Die Taktung der Termine von Regierungsmitgliedern, speziell der Kanzlerin, ist brutal. Heute Paris, am selben Tag Kiew, anschließend Moskau und unter Umständen wieder zurück. So war es zum Beispiel, als es um Frieden in der Ukraine ging. Da muss man sich auf die Flugbereitschaft verlassen können. Das ist zuletzt immer seltener der Fall gewesen.

Wer so ein Pensum leistet, wer als Minister internationale Beziehungen zu pflegen hat, dem muss man auch zubilligen, möglichst komfortabel reisen zu können. Das macht die Maschinen zusätzlich teuer. Aber es ist gerechtfertigt. Außerdem gehören Kanzlerin, Bundespräsident oder andere Repräsentanten des Staates nicht in die Holzklasse.

Neue Maschinen allein lösen aber nicht das Grundsatzproblem. Veraltet sind die vorhandenen Flugzeuge nämlich nicht. Trotzdem ist die Zahl der Aus- und Zwischenfälle hoch. Es liegen also strukturelle Schwierigkeiten bei der Flugbereitschaft vor, die immer noch in Köln und nicht in Berlin stationiert ist, also hin und her fliegen muss. Was die Situation womöglich verschärft. Die Flugbereitschaft fällt in die Ressortverantwortung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Die CDU-Frau muss den Laden in Ordnung bringen. Hoffentlich gelingt ihr das besser als beim Marineausbildungsschiff „Gorch Fock“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.04.2019