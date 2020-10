Das Parlament hat nichts zu melden

Eine Regierungserklärung hat Kanzlerin Angela Merkel am Tag danach im Parlament abgegeben – aber zu melden hat dieses in der Corona-Krise auch weiter nichts. Der zweite Lockdown wird wie schon der erste im Frühjahr ohne Beteiligung des Bundestags durchgezogen. Da klingt es fast gönnerhaft, wenn Merkel den Abgeordneten zugesteht, dass es richtig sei, wenn die Maßnahmen diskutiert und sogar kritisiert würden, denn die Pandemie stelle die Demokratie ja auf eine „besondere Bewährungsprobe“. Dabei hat doch nicht das Virus die Kanzlerin am Mittwoch dazu gezwungen, am Parlament vorbei mit 16 Ministerpräsidenten per Video-Konferenz über die Anti-Corona-Strategie zu entscheiden. Die Regierungschefs hätten sich dafür auch vorher die Rückendeckung des Bundestags und der Landesparlamente holen können. Das wäre unproblematisch gewesen, denn die Regierungsfraktionen haben dort eine Mehrheit.

Es ist jedenfalls seltsam, dass der Bundestag das Corona-Konjunkturpaket beschlossen hat, das Herunterfahren des öffentlichen und privaten Lebens aber auch beim zweiten Lockdown nur auf Grundlage von Verordnungen der Landesregierungen geschieht. Wenn dagegen die Regierungen ihre Beschlüsse von den Parlamenten legitimieren lassen, kann sich keiner hinterher verstecken. Und die Opposition kann die Entscheidungen begrüßen (Grüne), in Teilen kritisieren (FDP, Linke) oder ganz ablehnen (AfD). Und der Bürger? Der macht sich dann sein eigenes Bild und belohnt oder bestraft die Politiker an der Urne für ihre Haltung – 2021 steht nicht nur die Bundestagswahl an. So läuft es normalerweise in der Politik. Warum nicht auch jetzt?

Es geht aber natürlich auch um die Inhalte. Merkel hält die Einschränkungen für „geeignet, erforderlich und verhältnismäßig“. Hoffentlich sehen das die Bürger auch so, sonst wird auch das Weihnachtsfest betrüblich. Von der Einsicht der Menschen hängt es ab, wie stark die harten Maßnahmen wirken. Außer dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ist ja bisher keiner auf die Idee gekommen, die Polizei zur Kontrolle in die Häuser zu schicken. Der Privatraum bleibt auch in Corona-Zeiten geschützt. Nur wenn es wie zum Beispiel bei Ruhestörungen Anzeigen gibt, kann die Polizei an der Haustür klingeln. Corona wird sich also in die Wohnzimmer verlagern. Und da können auch zehn Leute zu Virenschleudern werden, wenn sie das tun, was ihnen im Restaurant nicht mehr erlaubt ist – und das sogar ohne Abstand und Maske beim Toilettengang.

Aber selbst wer kein Feierbiest ist, hält sich an Ver- und Gebote leichter, wenn diese plausibel sind. Die Kanzlerin beruft sich auf ihre Virologen, die eine Reduzierung der Kontakte um 75 Prozent forderten. Da stellt sich die Frage, wie sie darauf kommen und wie auf einer solchen pauschalen Zahl der Lockdown aufgebaut werden soll. Dürfen die Friseure – anders als die Kosmetiksalons und Bordelle – ihrem Gewerbe nur deshalb weiter nachgehen, weil sonst die Zahl der Kontakt-Beschränkungen über die 75-Prozent-Marke steigen würde? Oder ist das schon Willkür?

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Ohne harte Maßnahmen geht es nicht. Ob allerdings ein flächendeckender Shutdown wirklich besser als regionale Lockdowns sind, darüber wurde in der Politik gar nicht erschöpfend diskutiert. Warum auch: Bis diese Woche hieß es ja: Keiner will einen.

