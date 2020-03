An und für sich ist der Integrationsgipfel längst eine routinierte Veranstaltung geworden, mit Ergebnissen, die mal mehr, mal weniger praktikabel sind. Doch seit den Morden von Hanau ist vieles anders. Das Treffen bei der Kanzlerin widmete sich zu Recht vor allem den Themen Rassismus, Gewalt gegen Migranten sowie den damit verbundenen Ängsten, die nicht erst seit Hanau viele Menschen mit Migrationshintergrund umtreiben. Wirklich Konkretes wurde nicht vereinbart. Der Gipfel diente mehr dem Austausch und der Beruhigung. Merkels Zeichen der Solidarität.

Warme Worte allein reichen nicht aus, um der Fremdenfeindlichkeit zu begegnen. Das weiß auch die Kanzlerin. In einer polarisierten Gesellschaft mit einer zunehmenden Gewaltbereitschaft braucht es mehr als Gesetzesverschärfungen. Im Lichte dessen, was passiert ist, muss die Regierung überprüfen, ob ihre Strategie gegen Rechtsextremismus umfassend genug ist. Schon nach den NSU-Morden hieß es, man sei sensibilisiert für das, was aus der rechten Ecke kommen kann. Halle und Hanau haben gezeigt, dass diese Sensibilität nicht ausgereicht hat.

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind auch eng mit der Integration von ausländischen Fachkräften verbunden, die dringend im Handwerk, der Pflege oder im Dienstleistungssektor gebraucht werden. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz kann noch so gut sein – wenn Migranten Angst haben müssen vor dem, was sie in Deutschland erwarten könnte, werden sie nicht kommen. Das schadet allen.

