Das Schweigen des Kaisers

Die Affäre um das längst mit einigen dunklen Wolken verhangene „Sommermärchen“ 2006 hat eine menschliche, eine juristische und eine sportpolitische Komponente. Dass die Schatten der Vergangenheit die damaligen Protagonisten der Fußball-WM in Deutschland auch noch zwölf Jahre nach dem Turnier einholen und jetzt sogar zu einem Prozess wegen Steuerhinterziehung gegen Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt führen könnten, ist für die aktuelle DFB-Führung ein massives Problem. Denn die Kampagne, die EM 2024 gegen Konkurrent Türkei ins Land zu holen, geht gerade in ihre entscheidende Phase.

Da ist es sportpolitisches Image-Gift, wenn die alten Geister wieder in die Schlagzeilen schwappen – auch wenn Uefa-Präsident Aleksander Ceferin in dieser Woche zu Protokoll gab, die alte Geschichte um den ominösen 6,7-Millionen-Euro-Kredit vor der WM 2006 spiele für die EM-Vergabe keine Rolle mehr.

Über die juristische Komponente werden nun erneut die Gerichte befinden, nachdem der DFB wegen seiner fehlerhaften Steuererklärung im Zuge der Affäre vom Finanzamt Frankfurt schon im vergangenen Oktober zu einer satten Strafzahlung in Höhe von 19,2 Millionen Euro verurteilt worden war. Ob Zwanziger & Co. für die damaligen Verfehlungen persönlich zur Rechenschaft gezogen werden können, bleibt indes abzuwarten. Es dürfte für den juristischen Betrieb kein allzu großes Vergnügen werden, zu entwirren, wer wann genau was wusste. Und inwieweit das jetzt beschuldigte Trio tatsächlich eingeweiht war, dass die betreffenden Geldströme letztlich illegal waren.