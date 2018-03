Das Warten hat ein Ende

Anzeige

Ob sich Vettel für sein Heimrennen in Hockenheim am 22. Juli etwas Ähnliches ausgedacht hat? Eher nicht. Der Heppenheimer ist da wesentlich zurückhaltender. Sollte es jedoch in dieser Saison mit dem lang ersehnten fünften WM-Titel klappen, dürfte er beim Feiern kaum zu bremsen sein.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018