Dauerhaft verankern

Dieser Kommentar wird an einem Laptop geschrieben, der auf einem Gartentisch im heimischen Schlafzimmer steht, davor ein Stuhl vom Esstisch. Tastatur und Bildschirm sind zu klein, am Abend – die tariflich vereinbarte Arbeitszeit ist dann in der Regel deutlich überschritten – schmerzt der Nacken. Neben dem Laptop liegt das private Smartphone zur Einwahl in die tägliche Videokonferenz. All das ist aber hinnehmbar, denn es dient zuallererst dem Schutz der eigenen und der Gesundheit der Kollegen.

Das großflächige deutsche Homeoffice-Experiment während der Corona-Krise belegt unter anderem eine erstaunliche Flexibilität bei Arbeitgebern und Beschäftigten. Aber es zeigt eben auch, dass Homeoffice mehr bedeutet, als einfach mal von zu Hause aus zu arbeiten – siehe die Nackenschmerzen am Gartentisch. Sobald wieder Normalität eingekehrt ist, müssen Unternehmen und Arbeitnehmervertreter verlässlich aushandeln, welche Regeln im Homeoffice gelten – sei es für die Gestaltung des Arbeitsplatzes, technische Ausstattung oder Regelung der Arbeitszeit. Homeoffice darf keine Arbeit zweiter Klasse sein. Und es sollte gleichzeitig ein Ansporn für alle Chefs und Beschäftigten sein, alle positiven Erfahrungen, die sie derzeit mit Homeoffice machen, dauerhaft in der künftigen Arbeitswelt zu verankern.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020