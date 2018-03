Anzeige

Nun scheint die Katze aus dem Sack zu sein: CSU-Chef Horst Seehofer wechselt als Minister nach Berlin. Wenn die SPD Ja zur Groko sagt. Dann definitiv, endgültig, hundertprozentig. Wobei: Seehofer hält es auch gerne mit dem Spruch, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Insofern sollte man noch nicht darauf wetten, dass er seinen Wechsel tatsächlich wahr macht. Bis zum Montag, wenn die CSU endgültig ihre Minister benennen will, kann noch viel passieren.

Die wichtigere Frage ist, wem die CSU mit einem gigantischen Innen- und Heimatministerium eigentlich einen Gefallen tun will. Der Bundesregierung jedenfalls nicht, allein schon, weil die Verlagerung von Zuständigkeiten mit viel Aufwand und noch mehr bösem Blut innerhalb des Kabinetts verbunden sein wird. Dem Innenministerium selber helfen die Christsozialen auch nicht, wenn sie es weiter aufblähen. Denn schon jetzt hat es eine Fülle von Aufgaben, die es nur noch mit Mühe bewältigen kann. Nein, die CSU will einzig sich selbst einen Gefallen tun. Erstens, weil sie mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst auch bundespolitisch den Begriff Heimat besetzen will, um so die AfD einzudämmen. Zweitens begradigt die CSU mit der Entsendung Seehofers den innerparteilichen Frontverlauf ein Stückchen mehr. Der Vorsitzende ist weit weg in Berlin, und der neue Ministerpräsident Markus Söder kann freier schalten. Nur eines muss der CSU unbedingt klar sein: Sollte sich der künftige Superminister in Zeiten der Terrorgefahr verzetteln, dann hätten er und die CSU ein riesiges Problem. Und die Bürger erst recht.