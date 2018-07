Demut tut allen gut

Anzeige

Das ist bedauerlich. Damit wäre der SVW seiner größten Stärke beraubt: dass schon 2500 lautstarke Anhänger das 25 000 Zuschauer fassende Stadion zum Hexenkessel machen.

Doch so verständlich der Ärger der Fans ist, sollten sie nicht verdrängen, was Aktion und was Reaktion war. Auch wenn die allermeisten für das Verhalten von 50 Idioten nichts können, tut Demut allen gut. Und stark sein können die Blau-Schwarzen nur gemeinsam. Also: Fahnen hoch und wieder friedlich feiern!

