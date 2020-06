Den Start abstimmen

September. September. September. Wenn man derzeit mit Vertretern des Kulturbetriebs, ob kleiner oder großer Häuser, spricht, wird immer dieser Monat genannt. Dann, so heißt es, geht es wieder los – endlich.

Woher der Optimismus kommt, ist unklar. Womöglich gehört viel Zweckoptimismus dazu. Schließlich ist das Coronavirus im September nicht weg. Es hat auch nichts von seiner Gefährlichkeit verloren. Daher werden weiter Abstands- und Hygieneregeln gelten – welche genau, ist indes heute völlig unklar. Keiner weiß bisher, wie Inszenierungen dann aussehen müssen, wie viele Leute in die Zuschauerräume dürfen. Klar ist nur: Es wird anders, völlig anders sein, als es bis März war.

Möglich, dass das Publikum dann so ausgehungert nach Kultur ist, dass die wenigen Plätze schnell ausgebucht sein werden. Möglich aber auch, dass die finanziellen Sorgen wegen Kurzarbeit oder drohenden Jobverlusts so groß, die Gewöhnung an ein Leben ohne Theater, Konzerte, Kleinkunst und Vernissagen so stark sein wird, dass die Einrichtungen alle erstmal kräftig wieder um Gäste werben müssen.

Kampf ums Publikum

Insofern wäre es sehr sinnvoll, es würden nicht alle großen und kleinen Häuser an den gleichen Tagen im September loslegen und sich gegenseitig Publikum wegschnappen. Ein abgestimmtes Vorgehen aller institutionellen und freien Kultureinrichtungen, wie es die Grünen nun als Masterplan zum Wiedereinstieg des Kulturlebens gefordert haben, macht daher grundsätzlich sehr viel Sinn.

Dazu gehört freilich die Bereitschaft der großen Häuser wie auch der freien Szene, sich neben der Forderung nach Zuschüssen für die nötigen Hygienemaßnahmen auch auf eine Koordination einzulassen. Das hat in der Zeit vor Corona leider nie geklappt, gab es doch oftmals parallel zum Theaterfest eine Ausstellungseröffnung oder zeitgleich mit Premieren eine wichtige Vernissage. Aber vielleicht wird das ja alles besser – ab September.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020