Den Versuch war es wert

Nein, es war nicht der kleine Schritt, der den großen Sprung in den elektrischen und damit emissionsfreien Autoverkehr hätte bringen können. Das vom physikalischen Grundprinzip her genial einfache kabellose Stromübertragungssystem, das Bombardier unter der Bezeichnung Primove entwickelt hat, erwies sich im täglichen Stau auf Kaiserring, in Augustaanlage und Möhlstraße als zu anfällig, zu aufwendig und zu wenig ausgereift.

Der Ausstieg der Mannheimer muss aber nicht das Aus für Primove bedeuten. Die Induktionsladung könnte beim Elektro-Pkw durchaus erfolgreich eingesetzt werden – dort herrschen andere Voraussetzungen als beim Omnibus-Linienbetrieb. Statt kurzer Ladestopps unterwegs – zwischen 40 Sekunden und mehreren Minuten – haben die meisten Pkw-Fahrer zum Beispiel in der heimischen Garage die ganze Nacht Zeit, ihr Auto elektrisch aufzutanken. Sich dabei das Gefummel mit dem sperrigen und oftmals verschmutzen Ladekabel zu sparen, könnte gerade im oberen Preissegment ein Verkaufsargument sein.

Für die beiden Primove-Busse gibt es trotz aller Detailprobleme und erhöhter Ausfall-Zeiten weiterhin Verwendung auf der 63er-Strecke. Die Praxiserfahrung, die mit ihnen eingefahren wurde, hilft auf jeden Fall, künftige Generationen von E-Fahrzeugen im Nahverkehr besser zu dimensionieren. Deswegen: Den Versuch war Primove allemal wert.