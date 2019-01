Den Worten folgen Taten

Die Erwartungshaltung war riesig, die Ungewissheit auch: Als die deutsche Handball-Nationalmannschaft vor etwas mehr als einer Woche in die Heim-Weltmeisterschaft startete, gab es berechtigte Zweifel an einem erfolgreichen Turnier – was weniger an der Qualität der Mannschaft lag. In nahezu identischer Zusammensetzung holte dieses Team 2016 den EM-Titel.

Doch damals hieß der Trainer Dagur Sigurdsson. Ein kauziger, bisweilen auch strenger oder gar eigenwilliger Coach. Aber die Mannschaft folgte ihm, weil seine Ideen den Erfolg brachten und er seinen Spielern vertraute, sie nicht belehrte – worin bei der völlig verkorksten EM vor einem Jahr der Unterschied zu seinem Nachfolger Christian Prokop bestand. Es war deshalb fraglich, ob der neue Bundestrainer und die Mannschaft noch einmal zusammenfinden, ob wirklich alle Probleme ausgeräumt sind und Prokop seinen Führungsstil geändert hat. Die Antwort nach der Vorrunde lautet: Ja. Er hat seinen Worten auch Taten folgen lassen.

Eine Einheit

Wer die Mannschaft und ihren Trainer in diesen aufregenden Tagen von Berlin intensiv verfolgt, sieht eine Einheit. Auf dem Feld. Neben dem Feld. Es wurde nicht nur ein Neuanfang proklamiert, sondern auch tatsächlich vollzogen, was in erster Linie für Prokop spricht. Der Bundestrainer räumte viele Fehler ein – und zwar nicht nur im kleinen Kreis gegenüber seinen Spielern, sondern auch in der Öffentlichkeit. Das verdient zunächst einmal Respekt. Mehr aber (noch) nicht.

Denn eine abschließende Bewertung Prokops ist vor allem vom Erfolg und insbesondere vom weiteren Auftreten gegen starke Gegner wie Spanien oder Kroatien abhängig. Folgen nach der guten Vorrunde nur noch Niederlagen, spricht niemand mehr vom Spiel gegen Frankreich oder den bislang überragenden Zusammenhalt. Allerdings – und das ist die gute Nachricht nach der ersten Turnierwoche: Es gibt momentan nicht allzu viel Grund, sich Sorgen zu machen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019