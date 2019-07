Denkmal mit Kratzern

Die Ansage kam spontan, eher aus dem Bauch heraus. Aber so ist er eben, dieser Uli Hoeneß, der sich gerne von Emotionen leiten lässt, der mit Leidenschaft und Pathos bei der Sache ist. Und so rief er 2014 bei der außerordentlichen Hauptversammlung des FC Bayern den jubelnden Mitgliedern zu: „Das war’s noch nicht!“ Wenig später gab der Patriarch seine Ämter als Aufsichtsratsboss und Präsident auf, stattdessen trat er seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung an, um dann 2016 das angekündigte Comeback hinzulegen.

Keine Frage: Die Münchner werden nie vergessen, was Hoeneß bis zum Gang ins Gefängnis für den Verein leistete. Sie werden aber möglicherweise noch häufiger als ihnen lieb ist genauso daran denken, was danach passierte – auch wenn in der Summe natürlich seine Errungenschaften als Visionär und Vordenker überwiegen. Die Erfolgsgeschichte des FC Bayern ist in erster Linie die Erfolgsgeschichte des Uli Hoeneß, er hat die Münchner mehr oder weniger im Alleingang zum Ausnahmeverein, zu einem der wichtigsten Clubs der Welt und zu einer rund um den Globus bekannten und vor allem anerkannten Marke gemacht. Oder anders ausgedrückt: Der FC Bayern ist sein Leben, sein Werk, sein Lebenswerk.

Wenn er nun also tatsächlich seine Funktionen aufgeben sollte, verlieren die Münchner nicht nur ihre prägendste Persönlichkeit, sondern auch ihren Baumeister, Wegbereiter und Möglichmacher. Unter Hoeneß wurde der Club deutscher Rekordmeister und stieß in neue finanzielle Dimensionen vor, seine Bilanz ist entsprechend außergewöhnlich, ja sogar einzigartig im Welt-Fußball, weil nirgendwo ein Einzelner so viel bewegt und bewirkt hat.

Die Tragik der Machtgier

Aber: Seiner zwanghaften Gier nach Macht ist auch die Tatsache geschuldet, den richtigen Zeitpunkt für den Absprung verpasst zu haben, was eine gewisse Tragik in sich birgt. Denn ausgerechnet der Mann, der jahrelang seiner Zeit voraus war, ist zuletzt ein wenig aus der Zeit gefallen. Auf sein Drängen hin heißt der Sportdirektor Hasan Salihamidzic statt Philipp Lahm und der Trainer Niko Kovac statt Thomas Tuchel. Beide stehen schwer in der Kritik – und verlieren jetzt auch noch ihren wichtigsten Fürsprecher, der seinen vollmundigen Ankündigungen immer seltener Taten folgen lässt.

Seit Jahren steht fest, dass diese Transferperiode die wichtigste des FC Bayern sein wird und der Verein sich darauf vorbereiten muss. Stand jetzt verzockt sich der Club aber komplett, was längst bei großen Teilen von Fans und Mitgliedern heftig moniert wird. Die Jahreshauptversammlung 2018 verlief für Hoeneß schon längst nicht mehr wie die Krönungsmesse zuvor, es kam Kritik am König auf – und das hätte ihm beim nächsten Mal erneut gedroht.

Das weiß auch Hoeneß, der sich seine Rückkehr auf den Chefsessel lieber gespart hätte. Denn sein Denkmal hätte er beim FC Bayern trotz seiner privaten Steuer-Verfehlung so oder so sicher gehabt. Jetzt hat es noch ein paar unnötige Kratzer bekommen.

