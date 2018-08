Der 1b-Favorit

Was einen außergewöhnlichen von einem sehr guten Trainer unterscheidet, ist in der bisweilen komplexen Welt des Sports manchmal recht einfach erklärt. Der Coach mit dem gewissen Etwas gewinnt nicht nur Titel, sondern entwickelt sein Team auch ständig entscheidend weiter. So wie Nikolaj Jacobsen bei den Rhein-Neckar Löwen: Der Däne holte zuletzt stets das Optimale aus seinem kleinen Kader heraus, gewann enge Spiele mit taktischen Kniffen von der Bank aus. Der Lohn: Trotz einer finanziell besser aufgestellten Konkurrenz feierte er in den vergangenen drei Jahren zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg mit den Löwen, aus denen der Däne das konstanteste Team in Deutschland formte. Allein schon deshalb sind die Badener auch in der neuen Saison ein Titelkandidat, zumal sich die Kaderqualität trotz des schmerzhaften Abgangs von Hendrik Pekeler deutlich verbessert hat. Die Zeiten, in denen die Löwen als ambitionierter Außenseiter oder Geheimtipp in eine Saison starten, gehören allerspätestens seit diesem Sommer der Vergangenheit an. Dafür ist die Mannschaft einfach zu gut.

Kiel heißester Titelanwärter

Daran ändern auch die Sorgen auf der halbrechten Position (noch) nichts, wenngleich Vladan Lipovina schnell den Beweis erbringen muss, dass er Alexander Petersson punktuell entlasten kann. Mit den Neuzugängen Jannik Kohlbacher, Steffen Fäth, Ilija Abutovic und Jesper Nielsen kam aber richtig Qualität dazu. Jacobsen kann fortan besser rotieren, hat mehr Varianten in personeller und taktischer Hinsicht. Kurzum: Der Kader ist so gut wie noch nie.

Das alles hört sich vielversprechend an. Trotzdem gehen die Löwen aber nicht als Favorit in die neue Saison, sondern der THW Kiel. Die Norddeutschen haben ihren Umbruch längst abgeschlossen, eine eingespielte Mannschaft und mit Pekeler nicht nur den nächsten Star geholt, sondern zugleich den badischen Rivalen geschwächt. Keine Frage: Viel spricht für den Rekordmeister, aber so war es in der jüngeren Vergangenheit schon häufiger – ehe der THW dann doch enttäuschte.

Die Krux mit der Königsklasse

Was den Kielern helfen kann, ist die Belastung der Konkurrenz. Die Norddeutschen sind in der Champions League mit ihren 14 Vorrundenspielen nicht am Ball – mit Blick auf die Frische ein gewaltiger Vorteil, denn die Rivalen aus Flensburg und Mannheim müssen den Spagat zwischen Königsklasse und Bundesliga meistern. Selbst ohne DHB-Pokal stehen nach dem morgigen Supercup-Duell noch 29 Pflichtspiele für beide Clubs bis Silvester an – eine wahnsinnige Belastung, die Spiele im 48-Stunden-Rhythmus beinhaltet und die an Körperverletzung grenzt. Es ist gut möglich, dass die Champions League in dieser Saison über die Meisterschaft entscheidet.

Aber: Halten sich die Löwen trotz dieser Strapazen bis Anfang Dezember mehr oder weniger schadlos – so wie es zuletzt häufiger gelang –, gibt es für sie kein Limit: Dann ist trotz aller finanzieller und personeller Vorteile der ausgeruhten Kieler sogar die dritte Meisterschaft kein Traum, sondern eine realistische Option. Und das nicht zuletzt dank Titel-Joker Jacobsen.

