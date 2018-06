Der Überflieger

Anzeige

Die Oberbürgermeisterwahl in Weinheim hat bereits im ersten Wahlgang das notwendige politische Ergebnis erbracht: Manuel Just, 39 Jahre jung, bislang Bürgermeister der kleinen Nachbargemeinde Hirschberg, wird Chef im Schloss-Rathaus der fast fünf Mal so großen Kreisstadt. Das war zu erwarten, aber keineswegs selbstverständlich.

Zwar hatte Just nicht nur die Unterstützung der drei bürgerlichen Gruppen CDU, Freie Wähler und FDP, sondern auch der an der Bergstraße traditionell starken Grünen, die zusammen rund zwei Drittel des Gemeinderates stellen. Doch erstens konnte er nicht sicher sein, was ein solcher Buchwert an der Wahlurne bringt in einer Zeit, in der die Wähler sich immer weniger von „ihren“ Parteien vorschreiben lassen. Zum zweiten hätte diese massive Unterstützung auch den gegenteiligen Effekt zeitigen können. Und drittens war nicht sicher, wie fest der Pfeiler CDU angesichts von deren inneren Problemen wirklich wirken würde.

Nach 32 Jahren kein SPD-OB

Alle diese Möglichkeiten sind nicht eingetreten. In den Augen der meisten Wähler sprachen die objektiven Faktoren einfach für Just. Er war der einzige mit Verwaltungserfahrung, und er war der einzige der vier ernstzunehmenden Kandidaten, der von außen kam. Das war für viele wichtig in einer Stadt, in der die Bussi-Gesellschaft sogar ausgeprägter ist als in manch kleiner Gemeinde.