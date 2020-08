Der Abschluss ist der Anfang

Weil die Trinker zu Mannheim gehören, muss ein Café Anker zu Mannheim gehören. Der Treff ist für unsere Stadt etwas Besonderes – und die Thematik keinesfalls einfach. Das hat die lange Vorgeschichte rund um die Standortsuche gezeigt. Mit der Eröffnung der Anlaufstelle ist ein Abschluss gefunden. Aber gerade dieser ist erst der Anfang: Nun muss sich das Projekt in der täglichen Praxis bewähren. Und zeigen, dass es angemessen ist. Denn der Container und seine Hilfsangebote sind zeitlich zunächst befristet.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung hatte das Café einige Tage geöffnet, hieß es auf dem Pressetermin. Und schon in diesen hätten sich Besucher des Cafés gleich gemeldet, um mitzuhelfen: Die sogenannten niederschwelligen Beschäftigungsangebote, bei denen sich die Abhängigen um Gestaltung des Cafés oder den Hof kümmern, sie haben schon funktioniert. Aus „würdevollem Begegnen“, was laut Günter Urbanczyk, Vorsitzender des Drogenvereins, das große Ziel im Café Anker ist, wurde mehr. Aus Hilfe wurde Begegnung – und letztendlich Teilhabe.

Und so kann auch aus dem Café Anker im Jungbusch mehr werden. Begegnungsorte wie dieses können eine Gesellschaft weiterbringen. Weil Akzeptanz durch solche Einrichtungen tief in der Gesellschaft – nämlich im Alltagsleben von uns allen und somit in unserem Bewusstsein – tief verankert wird.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020