Der Anfang ist gemacht

Andreas Hänssler konnte es kaum glauben nach den vielen Jahren leidiger Diskussionen, die der Chef der TSG Seckenheim schon erlebt hat. Von einem „großen Schritt“ und „Licht am Ende des Tunnels“ sogar sprachen enthusiastisch die Stadträte. Und in der Tat: Mit dem gestrigen Votum im Sportausschuss des Mannheimer Gemeinderats ist eine neue, eine entscheidende Seite in der schier endlosen Ge-schichte namens „Sportstätten für Seckenheim“ aufgeschlagen.

Erstmals besteht nun ein TSG und SV berücksichtigendes offizielles Konzept der Stadt, das auf breitem politischen Konsens ruht – und dies sogar auf stadtweiter Ebene. Allerdings: Dies ist zwar ein wichtiger, ja unerlässlicher erster Schritt, aber eben nur ein erster. Denn die eigentliche Arbeit fängt jetzt erst richtig an.

Denn bei allem Wohlwollen haben die Fraktionen auch ihre Bedenken formuliert, Probleme artikuliert, um deren Lösung sich die Verwaltung jetzt kümmern muss. Nicht zuletzt müssen die Anwohner gewonnen werden, die auch und gerade diese sportliche Nutzung nach wie vor entschieden ablehnen. Und selbst wenn alles klar ist, beginnt die Suche nach den vielen Millionen, die der Sportpark kosten wird.

Insofern hofft wohl nicht nur die TSG, dass die Unterstützung der Kommunalpolitik für ihr Projekt auch bei Problemen und Widerstand anhält und nicht nur der Versuch ist, sich einen 2600 Mitglieder starken Verein gewogen zu halten – sechs Wochen vor der Gemeinderatswahl.

Freitag, 12.04.2019