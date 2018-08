Anzeige

Das braucht niemand. Beim Flug aus dem Urlaub nach Hause ist man zwar hoffentlich einigermaßen erholt, andererseits wartet aber am Montag wieder die Arbeit. Und nun dieser Streik der Piloten bei Ryanair, der morgen stattfinden soll. Einige tausend Passagiere werden wohl später losfliegen, ankommen, umbuchen, am Flughafen campieren, in jedem Fall: gestresst sein.

Zurecht sind die Verbraucher genervt, wenn die bezahlte Dienstleistung ausfällt oder von schlechter Qualität ist. Konsumenten sind aber meist auch Arbeitnehmer. Dieser Perspektivwechsel sei ihnen nun empfohlen. Niemand will, dass einen der Arbeitgeber rumschubst, schlecht bezahlt, mit Urlaubstagen geizt, beliebig in eine andere Filiale versetzt, einfach gesagt: Arbeitnehmerrechte verletzt.

Genau darüber jedoch klagen viele Flugbegleiter, Ingenieure, Kopiloten und Flugkapitäne der irischen Billigfluglinie Ryanair. Besonders stört sie allmählich, dass das Unternehmen ein sehr dickes Fell hat, wenn es um normalen sozialpolitischen Anstand geht.