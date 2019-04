Der Ast, auf dem sie sitzen

Sie bekommen den Hals einfach nicht voll. Der schon länger wacklige Spagat zwischen dem Fußball als wertvollem Kulturgut auf der einen und als milliardenschwerem Wirtschaftszweig auf der anderen Seite droht mit der geplanten Reform der Champions League endgültig Richtung Kommerz zu kippen. Die Vertreter des FC Bayern und von Borussia Dortmund sollten sich jedoch einer Tatsache bewusst sein: Wenn sie bei der Entwertung der Bundesliga – etwa durch Spiele der Königsklasse am Wochenende – mitmachen, sägen sie am Ast, auf dem sie sitzen.

Schon heute ist es so, dass die 1992 eingeführte Champions League national zu einer Zweiklassengesellschaft geführt hat, in der ein fairer Wettbewerb nicht mehr stattfindet. Oben spielen die, die dauerhaft an den prall gefüllten europäischen Geldtöpfen partizipieren, der Rest muss sehen, wo er bleibt. Nicht umsonst werden die Bayern in dieser Saison möglicherweise zum siebten Mal in Folge Meister.

Die im Vergleich strikten deutschen Regeln („50+1“) begrenzen zudem die Möglichkeit, über Investoren für mehr Chancengleichheit zu sorgen. Was passiert, wenn Bayern und der BVB künftig noch mehr Einnahmen aus der reformierten Champions League und der geplanten XXL-Club-WM der Fifa generieren, kann man sich leicht ausrechnen: Die Langeweile an der Spitze der Bundesliga nimmt weiter zu.

Das schlägt voll auf die Attraktivität des Produkts durch – und wird auch negative Folgen auf das bisher ungebrochen hohe Interesse der Fans haben. Es ist bitter, dass bei den Bossen der Großclubs an die Stelle von Weitsicht offenbar die Euroscheine in den Augen getreten sind.

