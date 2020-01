Der beste Botschafter

Der Kölner verehrt seine Heiligtümer. An erster Stelle steht natürlich das Wahrzeichen Dom, der Identität, Spirituelles und im Sommer Schatten spendet. Von der Bedeutung nicht weit dahinter, in einer Reihe mit Kölsch, Rhein und Karneval, folgt der städtische Fußballverein FC. Zu ihm pflegt der Kölner eine fast schon manische Zuneigung, die jederzeit in Wut und temporären Liebesentzug umschlagen kann.

Was das alles mit Lukas Podolski zu tun hat? Für die FC-Fans ist „Poldi“ ein Heiligtum, der – auch wenn das nicht ganz der Realität entspricht – als unantastbares Denkmal aus der meist tristen jüngeren Vergangenheit herausragt. Es wäre ein geradezu absurder Fehler des Clubs gewesen, wenn er sich die Strahlkraft seiner größten Identifikationsfigur nicht zunutze gemacht hätte.

Einem Comeback des 34-Jährigen auf dem Platz standen die FC-Bosse verständlicherweise skeptisch gegenüber, weil es der Statik des aktuell erfolgreichen Teams bestimmt nicht gut bekommen wäre. Aber nach seiner aktiven Karriere können sich die Kölner keinen besseren Botschafter als Podolski backen – in welcher Funktion auch immer.

