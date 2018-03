Der Bürger kann was tun

Anzeige

Die Kriminalstatistik vermittelt zwei wichtige Botschaften, die der Debatte um die Sicherheit in Mannheim guttun. Das eine sind die Rückgänge in vielen Bereichen, von Raub über Einbruch bis zu Diebstahl und sogar – was man beim Lesen der täglichen Polizeimeldungen nicht unbedingt erwartet hätte – bei den Autoaufbrüchen. Die andere Botschaft heißt: Wir Bürger können selbst viel tun für unsere Sicherheit. Grund für das Minus bei den Einbrüchen ist zum einen natürlich die intensive Ermittlungsarbeit der Polizei. Genauso wichtig aber ist das gestiegene Bewusstsein der Bürger, ihr Haus sicherer zu machen. Das zeigen die 1400 Beratungen, die die Präventionsexperten des Präsidiums gemacht haben. Aber etwa auch der große Andrang auf das Programm der Stadt Heidelberg, die Bürgern einen Zuschuss zahlt, wenn sie in Sicherheitstechnik investieren.

Es gilt nun, diese Vorsicht auf andere Bereiche zu übertragen. Die Polizei beklagt noch immer, dass viele zu leichtfertig Wertsachen im Auto lassen – und der Wagen dann aufgebrochen wird. Auch hier lässt sich Kriminellen das Wasser abgraben, indem man potenzielle Beute rausnimmt.