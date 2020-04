Der Corona-Knigge

Unternehmen müssen sich um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und um deren Gesundheitsschutz kümmern. Dafür gibt es bereits zahlreiche Gesetze und Verordnungen. In der Corana-Krise gewinnen gesundheitliche Mindestanforderungen noch einmal zusätzlich an Bedeutung. Da kommt es nicht überraschend, wenn die Bundesregierung jetzt auch ergänzende Schutz-Standards für die Arbeitswelt beschlossen hat.

Manches davon klingt bereits vertraut. Desinfektionsspender zum Beispiel zählen auch zur Ausstattung in Supermärkten oder Drogerien. Der Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen gehört mittlerweile ebenfalls zum Corona-Knigge, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Was in Teilen des öffentlichen Raums kaum Probleme bereitet, dürfte an vielen Arbeitsplätzen jedoch ein schwieriges Unterfangen werden.

Ohne eine im wahrsten Wortsinn enge Zusammenarbeit geht es häufig nicht. Im Zweifel soll der Arbeitgeber deshalb Schutzmasken an die Belegschaft ausgeben. Doch ob die dann auch wirklich in genügendem Maße zur Verfügung stehen? Auffällig ist jedenfalls, dass sich Bund und Länder in ihren jüngsten Beschlüssen zur leichten Lockerung einiger Anti-Corona-Maßnahmen nur auf eine „dringende Empfehlung“ zum Tragen von Masken verständigt haben. Offenbar will der Staat nicht zur Pflicht machen, wofür es an materiellen Voraussetzungen mangelt. Daran krankt letztlich auch der gut gemeinte Arbeitsschutz gegen die Virus-Pandemie.

