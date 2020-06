Der Erlöser

Weltweit werden gerade Denkmäler abgerissen, in Liverpool wird aber bald ein neues errichtet: Jürgen Klopp hat den englischen Traditionsclub zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren geführt. Schon jetzt gehört der Schwabe zu den großen Legenden des noch größeren Vereins – auch weil er wesentlich mehr als ein Trainer ist. Von seinem ersten Tag an in der Arbeiterstadt hat der 53-Jährige ein Gespür dafür entwickelt, was die Seele dieses Clubs ausmacht und dass seine Aufgabe nicht nur ein Job, sondern eine Ehre ist.

Im umgekehrten Fall ist eine Meisterschaft mit Liverpool aber nicht bloß ein Titel, sondern ein überwältigendes Erlebnis, ein Geschenk, ein Privileg. Denn es gibt ja nicht viele Vereine, die bei aller Kommerzialisierung – die es auch in Liverpool und gerade in der Premier League gibt – ihre Werte und Wurzeln wahren. Die authentisch, nahbar bleiben – und die für etwas stehen. In Liverpool ist das so, weil dort Fußball nicht einfach nur Fußball, sondern mehr ist, weil es diese spezielle Symbiose zwischen Fans und Club gibt, was aus dem LFC vermutlich den emotionalsten Fußball-Standort der Welt macht. Der Verein bedeutet für die Liverpooler alles, die Fans singen nicht nur „You’ll Never Walk Alone“, weil es ihre Hymne, ihr Song, sondern weil es eine Botschaft ist.

Liebe und Leidenschaft

Doch gerade das macht es auch so schwierig, dort Erfolg zu haben. Aus der nicht enden wollenden Liebe, Leidenschaft und Hingabe des Publikums entsteht zwangsläufig das Gefühl bei der Mannschaft, etwas zurückgeben zu müssen. Doch erst mit Klopp fanden sie an der Mersey den passenden Trainer. Er führte den Club mit Kultstatus wieder nach oben, stellte seinen Kader selbst zusammen. Wahrscheinlich konnte auch nur er es sein, der mit seiner ganz besonderen Herangehensweise die Leidenszeit beendet und den Heiligen Gral, die Meisterschaft, bringt: Der Plattform „The Players’ Tribune“ sagte der Trainer einmal, dass ihm nach der Geburt seines Sohnes bewusst geworden sei, dass Fußball keine Frage von Leben oder Tod sei, sondern ein Gegenstand der Inspiration und Freude. Und genauso spielt sein Team.

Was der FC Liverpool seit zwei Jahren zeigt, ist von chirurgischer Präzision und beeindruckender Perfektion geprägt. Gerade in dieser Saison war die Dominanz und Überlegenheit der Nord-Engländer so gewaltig, dass sich vor Beginn der Corona-bedingten Geisterspiele manch ein Besucher fragen musste, ob er das Eintrittsgeld nicht lieber anders investiert hätte. Denn am Ende gewann sowieso meistens der LFC – gerade weil dieser Verein einen Trainer hat, der seiner Mannschaft einen Plan gibt, der sie entwickelt und der ihr hilft.

Die neue Saison wird allerdings auch für ihn zu einer speziellen Herausforderung. Dem Champions-League-Sieg 2019 folgte jetzt die Meisterschaft, von der dieser Verein jahrzehntelang besessen war. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Liverpool nach dem Ende des Fluchs ein wenig an Konzentration und Gier verliert. Doch sicher ist auch: Dem Erlöser Klopp wird man von nun an ziemlich viel, wahrscheinlich sogar alles verzeihen.

