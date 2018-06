Der erste Lichtblick

Anzeige

Auf jeden Fall ist der Betrag in Höhe von 80 Millionen Euro groß – so groß wie nie. Aus der Bundeskasse fließt erstmals so viel Geld nach Mannheim.

Nachdem der Bund nun eröffnet hat, ist das Land Baden-Württemberg am Zuge. Unsere Landesregierung wird über ihren Schatten springen müssen – wohl ahnend, dass dadurch enorme (finanzielle) Begehrlichkeiten an anderer Stelle in unserem Bundesland sofort Fahrt aufnähmen. Hier gilt es, aus der häufig weit entfernt erscheinenden Stuttgarter Perspektive das Nationaltheater mit all seinen Besonderheiten auch eines besonderen Blickes zu würdigen. Klar bleibt: Ohne Unterstützung mit Geld aus der Landeshauptstadt – idealerweise in der gleichen Höhe wie jetzt aus Berlin – bliebe Mannheims marodes Nationaltheater ein allenfalls kosmetisch behandelbarer Pflegefall.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.06.2018