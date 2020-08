Der falsche Weg

Wer spinnt mehr? Die Corona-Leugner, die am Wochenende in der Bundeshauptstadt protestieren wollen? Oder SPD-Innensenator Andreas Geisel, der mit einem Demonstrationsverbot verhindern will, „dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird“?

Die Verschwörungsmystiker gefährden natürlich ihre eigene Gesundheit und damit auch die der Mitmenschen, wenn sie ohne Maske und Mindestabstand demonstrieren. Deshalb hat die Berliner Polizei ihre Kundgebung am 1. August zurecht aufgelöst.

Das heißt aber noch lange nicht, dass Berlin mit Verweis auf dieses Datum einfach alle weiteren Demonstrationen verbieten kann. Innensenator Geisel hat ja mit dem Hinweis darauf, dass man sich nicht wieder an der Nase herumführen lassen wolle und der Kritik an den Veranstaltern bewiesen, dass es ihm nicht nur um den Infektionsschutz geht. Offensichtlich wollte die politische Führung ein Exempel statuieren.

Das geht aber überhaupt nicht. Das Versammlungsrecht gehört zu einem der wichtigsten Grundrechte in der Demokratie. Wer Demonstrationen verbietet, muss dafür Gründe haben. Als der Staat den Lockdown im März verhängte, wurden elementare Grundrechte wie die Religionsfreiheit und eben auch das Versammlungsrecht außer Kraft gesetzt. Aber nicht aus Angst vor Kritikern, sondern zum Schutz von Leib und Leben. Und die Gerichte segneten die Einschränkung der Grundrechte zunächst ab. Niemand wusste ja wirklich, wie gefährlich das Virus sein würde. Deshalb wurde im Lockdown alles dem Gesundheitsschutz untergeordnet. Nicht nur Reichsbürger, sondern auch lupenreine Demokraten sorgten sich dennoch, ob die Maßnahmen des Staates nicht zu weit gingen.

Diese Ängste waren im Rückblick unbegründet. Es hat sich aber auf mehreren Ebenen erwiesen, dass Beschlüsse der Behörden unverhältnismäßig waren. Sie wurden von der Justiz korrigiert. Im April hob das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel das Verbot einer Demonstration in Stuttgart auf. Seitdem sind Kundgebungen – mit Auflagen – wieder erlaubt.

Weder Verbot noch Freibrief

Deshalb haben die Veranstalter der verbotenen Demonstration in Berlin am Donnerstag einen Eilantrag vor dem Berliner Verwaltungsgericht gestellt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Richter in ihrem Sinne entscheiden werden.

Das wäre auch gut so. Ein Verbot der Demonstration wäre Wasser auf die Mühlen der Pandemie-Leugner, die Deutschland schon auf dem Weg in die Corona-Diktatur sehen. Die Demokratie muss jeden schützen. Einen Freibrief gibt es aber nicht: Wenn die Demonstranten wieder ohne Maske marschieren, muss die Kundgebung natürlich wie am 1. August aufgelöst werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.08.2020