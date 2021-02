Der Geothermie eine Chance

Rund 270 beschädigte Häuser, Kosten von mehr als 50 Millionen Euro: Wer die Bilder aus Staufen kennt, versteht, warum das Image der Geothermie kein gutes ist. Dennoch hat das Vorhaben von MVV und EnBW in der Region eine Chance verdient.

Das heißt wohlgemerkt nicht, dass das Projekt auf jeden Fall umgesetzt werden muss. Es heißt, dass man seine Chancen und Risiken vorbehaltlos prüfen und gegeneinander abwägen sollte.

Schließlich verzichten wir auch nicht aufs Autofahren, obwohl es jeden Tag schreckliche Unfälle gibt. Schließlich erklären zahlreiche Wissenschaftler, dass die Risiken überschaubar sind; und wie sinnvoll es ist, auf den Rat der Experten zu hören, erleben wir in Corona-Zeiten jeden Tag. Und schließlich haben auch andere Energieerzeugungsarten Nebenwirkungen. Das Hauptargument ist jedoch: Geothermie kann einen Beitrag leisten, eine noch größere Gefahr einzudämmen – die der Klimakatastrophe.

Trotzdem gilt es, bei dem Vorhaben Bedingungen zu beachten: Sicherheit muss wichtiger sein als wirtschaftliche Interessen. Und die Bevölkerung muss umfassend informiert werden.

MVV und EnBW haben versprochen, dies zu tun. Und sie haben angekündigt, nicht ins Grundgebirge bohren zu wollen – was die Erdbeben-Gefahr senken dürfte. Im Gegenzug sollten die Bürger ihnen ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Immerhin gehören beide Unternehmen mehrheitlich der öffentlichen Hand. Gewinnmaximierung ist also nicht ihr alleiniges Ziel. Ein anderes, das sie mit den Menschen hier teilen, muss lauten: Beschädigte Häuser darf es in der Region nicht geben.

