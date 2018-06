Anzeige

Bei jeder Fußball-WM gibt es die positiven Überraschungen – und die schmerzlichen, unerwarteten Abstürze. Einiges spricht dafür, dass sich diese beiden gegensätzlichen Phänomene am Donnerstagabend in Nischni Novgorod auf dem Rasen begegneten.

Auf der einen Seite Vize-Weltmeister Argentinien, der einer qualvollen Qualifikation und holprigen Vorbereitung genau das Turnier folgen lässt, das zu befürchten war. Trainer Jorge Sampaoli, der mit dem FC Sevilla und der Nationalmannschaft Chiles überragenden Underdog-Fußball aufführen ließ, stößt mit den traditionell auf Spieldominanz ausgelegten Argentiniern offenbar an seine Grenzen. Die Integration des Jahrhundertspielers Lionel Messi in ein funktionsfähiges Kollektiv hat schon Sampaolis Vorgängern einiges an Kopfzerbrechen bereitet, doch bei dieser WM droht der Weltfußballer aus Barcelona endgültig zum Unvollendeten im Nationalteam zu werden.

Ganz anders sieht die Prognose bei den Kroaten aus, die mit dem 3:0 gegen die individuell außergewöhnlich besetzte Albiceleste einen ihrer imponierendsten Siege überhaupt landeten. Das Ensemble vom Balkan funktioniert als eingeschworene Einheit, die von Luka Modric (Real Madrid) und Ivan Rakitic (Barcelona) aus dem Mittelfeld heraus wundervoll orchestriert wird. Kroatien ist nach dem Coup gegen Argentinien der heißeste Tipp auf das Überraschungsteam dieser WM – zumal das weitere Tableau im Achtel- (Dänemark?) und Viertelfinale (Spanien oder Portugal?) nach den bemerkenswerten Eindrücken von Nischni Novgorod schwer, aber machbar erscheint.