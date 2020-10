Da war der Politik-Profi am Werk. Nikolas Löbel hat nichts dem Zufall überlassen, um die Kulturhalle Feudenheim am späten Freitagabend als strahlender Sieger zu verlassen. Seine Hochglanzbroschüre „Viel erreicht. Noch viel vor“ lag vor Beginn der Versammlung auf jedem Stuhl im Saal aus. Er kam frühzeitig in die Halle, begrüßte die meisten der schon anwesenden Parteimitglieder persönlich und nahm sich Zeit für ein Schwätzchen. Ins Mikrofon sprach der Abgeordnete energisch und angriffslustig. Die in den vergangenen Wochen laut gewordene Kritik und mögliche Zweifel an ihm wischte er selbstbewusst und staatsmännisch beiseite. An emotionalen Stellen in seiner Rede wurde er leiser und nachdenklich, man meinte, einen Kloß in seinem Hals sitzen zu hören. Es war beeindruckend zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit Löbel seine Rolle in dem gut orchestrierten Stück ausfüllte. Er zeigte, dass er der Herr im Haus ist. Er zeigte, dass es nicht den Hauch eines Zweifels geben kann, dass er als Bundestagswahlkandidat der CDU Mannheim in den Wahlkampf ziehen wird.

Er hatte es auch deshalb leicht, weil, erstens, die Opposition im Saal aufgrund der Dominanz des Löbel-Blocks in Ehrfurcht erstarrte und ihren von Gegenkandidatin Maike-Tjarda Müller im Vorfeld postulierten Unmut gegenüber Löbel an keiner Stelle ausdrückte. Zweitens, weil die Bewerbungsrede der mutigen Juristin zu wenig mitreißend und inhaltlich zu wenig konkret war. Und drittens, weil mit den zwei Abtrünnigen Andreas Pitz und Chris Rihm ein internes und mit den Medien ein externes Feindbild existiert. Das stärkt offensichtlich – die Redebeiträge von Versammlungsteilnehmern zeigten das – den Zusammenhalt. Zwischen den Abgeordneten und seine Mannschaft im Saal passte kein Blatt. Es schien, als ob jeder der Redner pro Löbel genau wusste, was er wann und wie zu sagen hatte.

Für den Abgeordneten war es deshalb am Freitagabend ein gemütlicher Spaziergang. Der eigentliche Wahlkampf im kommenden Jahr gegen Melis Sekmen (Grüne) oder Isabel Cademartori (SPD) wird für ihn aber eine riskante Klettertour.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020