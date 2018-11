In der langsam zu Ende gehenden Ära Merkel hat der Begriff „alternativlos“ eine negative Färbung bekommen. Als Ausdruck dafür, eine kontroverse Diskussion über ein strittiges Thema bereits im Keim zu ersticken. Joachim Löw würde das Wort „alternativlos“ wahrscheinlich niemals benutzen. Aber dennoch ist der drastische Verjüngungskurs, den der Bundestrainer beim Freundschaftsspiel gegen Russland einem Praxistest unterzog, genau das: ohne Alternative.

Löw mag zurecht argumentieren, dass es nur mit Talenten nicht gelingen wird, in die Weltspitze zurückzukehren – aber im Zweifel muss künftig immer der Spieler mit der potenziell größeren Zukunft in der DFB-Elf den Vorzug bekommen. Die Gelegenheit, der Jugend eine Chance zu geben, ist günstig wie nie: Der Kursverfall von Weltmeistern wie Thomas Müller, Mats Hummels oder Jerome Boateng ist dramatisch, wohingegen aufstrebende Kräfte wie Serge Gnabry, Leroy Sané oder Niklas Süle als Gewinner aus dem DFB-Krisenjahr 2018 hervorgehen werden.

Doch wer einen konsequenten Umbruch einfordert, sollte Rückschläge einkalkulieren. Natürlich müssen Gnabry & Co. erst noch die Erfahrungen in wichtigen Partien machen, die ihnen die in etlichen großen Schlachten erprobte Generation 2014 bereits voraus hat. Es dürfte ein manchmal beschwerlicher Weg werden – aber die erfrischende erste Halbzeit beim 3:0 gegen Russland hat gezeigt, dass die junge Garde das Potenzial hat, verloren gegangene Sympathien bei den Fans zurück zu gewinnen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018