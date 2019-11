Der Liebesentzug

Die alte Leichtigkeit ist verflogen und wann sie zurückkehren wird, ist nicht absehbar. Als sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem bieder erspielten 4:0-Sieg gegen Weißrussland in der Mönchengladbacher Arena auf eine kleine Ehrenrunde begab, um die EM-Qualifikation zu feiern, fiel der Applaus der Zuschauer bestenfalls pflichtschuldig aus. Um die Zuneigung der Fußball-Nation nach den bitteren Enttäuschungen der jüngeren Vergangenheit zurückzugewinnen, wird mehr nötig sein als die ohne Glanz sichergestellte Teilnahme am Turnier im kommenden Sommer, die in Anbetracht der überschaubaren sportlichen Herausforderung ohnehin ein absolutes Muss war.

Die sinkenden Zuschauerzahlen und Einschaltquoten sind nur das offensichtlichste Symbol für den Liebesentzug, mit dem die Anhänger die DFB-Elf seit dem Desaster bei der WM 2018 strafen. Das Desinteresse wächst und der Verband tut sich schwer, dem entgegenzusteuern. Die vereinzelten Versuche, die als viel zu abgehoben wahrgenommene Nationalmannschaft wieder volksnäher auszurichten – zum Beispiel bei öffentlichen Trainingseinheiten – wirken ähnlich bemüht und gekünstelt wie die offenbar von einer schlechten PR-Agentur ausgedachten Choreographien des DFB-Fanclubs. Es mangelt an Identifikationsfiguren, wie es Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller oder Lukas Podolski waren. Und weil die Vorträge verglichen mit den goldenen Zeiten rund um den WM-Triumph 2014 nur noch mäßige Unterhaltung bieten, bleiben die Fans weg, die dem DFB vor ein paar Jahren noch bei jedem Gegner die ausverkaufte Bude einrannten.

Sportlich wirkt die Nationalelf acht Monate vor dem EM-Auftakt weiter wie ein unfertiges Gebilde. Auch bedingt durch Verletzungen von als Stützpfeilern eingeplanten neuen Stars wie Leroy Sané oder Niklas Süle hat die deutsche Auswahl einen Rückstand auf die Top-Nationen Frankreich, Belgien oder England, der in der Kürze der Zeit nicht aufzuholen sein wird.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.11.2019