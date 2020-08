In der eigentlich vorhersehbaren Champions League gibt es recht selten noch etwas Neues. Klar, es werden immer wieder Rekorde aufgestellt. Meistens geht es dann um Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die den Fußball in der jüngeren Vergangenheit wie kein anderer prägten. Und natürlich um steigende Einnahmen. Das Finalturnier in Lissabon sorgt nun aber für eine verblüffende Premiere. Erstmals – Stichwort Vorhersehbarkeit – seit Gründung der Königsklasse in der Saison 1992/93 steht kein Club aus England, Spanien und Italien im Halbfinale. Zum letzten Mal war das 1991 so, als der Wettbewerb noch Europapokal der Landesmeister hieß. In der Vorschlussrunde standen damals: der spätere Sieger Roter Stern Belgrad, Olympique Marseille, Bayern München und Spartak Moskau.

Dass ein Team aus Russland oder gar vom Balkan noch einmal so weit kommt, ist zwar nicht komplett ausgeschlossen, aber dann doch in etwa so wahrscheinlich wie ein nigerianischer Gesamt-Weltcupsieger im Ski-Langlauf. Das Bosman-Urteil ebnete 1995 den Weg für die Fokussierung des Spitzen-Fußballs auf wenige Länder – mit all seinen surrealen Auswüchsen. Herausgekommen ist eine Hyperinflation auf dem Transfermarkt, die sich nur sehr wenige leisten können, woran auch die UEFA schuld ist. Viel zu lange duldete sie diese Entwicklung, der sie jetzt noch nicht einmal mehr mit dem Financial Fairplay Herr werden kann. Insofern hätte der Europäische Fußball-Verband für seine jahrelange Tatenlosigkeit eigentlich ein Finale zwischen Abu Dhabi und Doha, ach nee, Entschuldigung: Manchester City und Paris Saint-Germain, verdient gehabt. Als Geisterspiel – welch herrliche Pointe wäre das gewesen.

Nun aber stehen mit Leipzig und Lyon zwei Außenseiter im Halbfinale, weil der Modus genau das brachte, was sich viele erhofften. In einem einzigen Duell über einmal 90 Minuten steigt die Wahrscheinlichkeit von Überraschungen. Außerdem wurde eindeutig die Frage beantwortet, ob Frische oder Spielrhythmus von Vorteil ist. Mit dem FC Bayern, Paris, Lyon und Leipzig setzten sich alle vier Mannschaften durch, die zuletzt pausierten und nicht ihre Liga gerade erst beendeten. Mit diesem Makel der unterschiedlichen Startvoraussetzungen aller Viertelfinalisten wird der künftige Sieger also leben müssen.

