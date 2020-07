Der Mensch im Mittelpunkt

Wer vor 125 Jahren die Bibliothek in Mannheim besuchte, der gehörte besseren Kreisen an. Doch Vertreter des liberal eingestellten Bürgertums merkten schnell, dass die gesellschaftliche Emanzipation der Arbeiter in Zeiten der Industrialisierung auch kulturell – nicht nur politisch oder sozial – dringend nötig war. Die Bibliothek trug ihren Teil dazu bei, Bürgertum und Arbeiterschaft miteinander zu verschmelzen.

Gerade in Mannheim erkannten die Verantwortlichen früh den Wert einer Bibliothek in puncto Bildung. Vor allem bei Kindern: Schon 1929 richtete die Quadratestadt eine Lesehalle für junge Menschen ein. Auch in die Vororte expandierte das Angebot schnell und deckte im Laufe der Jahrzehnte die gesamte Karte des Stadtgebietes ab. Mit dem Bücherbus stattete Mannheim dann auch die letzten Fleckchen aus und sorgte als Vorreiter bundesweit für Furore.

Auch heute geht das Erfolgsmodell weiter: Die Mitarbeiter der Bibliothek stemmen etwa 4000 Veranstaltungen jährlich. Mit rund 900 000 Besuchern pro Jahr gehört die Einrichtung zu den wichtigsten der Stadt. Pädagogik und Leseförderung werden dabei schon lange groß geschrieben und beginnen bereits im Krabbelalter. Das Angebot ist dabei vielseitig: Es gibt zahlreiche Projekte für Kinder und Migranten, eine Technothek, den Musikstreaming-Dienst, E-Books.

Jetzt wird es Zeit, dass Zentrale, Kinder-, Jugend- und Musikbibliothek unter ein Dach kommen. Zuletzt plante die Stadt, in den Neubau, der ab 2021 in N 2 entstehen soll, voraussichtlich 33 Millionen Euro zu stecken. Damit hätte Mannheim gute Chancen, die derzeitige Zahl von einer Million Besuchern jährlich mindestens zu verdoppeln. Die Stadtbibliothek wird sich dabei ändern und künftig den Job eines Infrastrukturgebers, eines Ansprechpartners und Anbieters von Informationen jeglicher Art übernehmen. Auch in einer digitalisierten Welt hat sie deshalb eine große Zukunft – und eine wichtige Aufgabe für die Bildung von Generationen. Weil sie künftig den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Nicht mehr nur das Buch.

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.07.2020