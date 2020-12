Der nächste Schritt

Mick Schumacher ist bald da, wo ihn – gefühlt – die ganze Welt gesehen hat: in der Formel 1. Aufgrund seines Namens hätten viele den Sprung in die Königsklasse schon früher erwartet, doch der heute 21-Jährige wurde zum Glück behutsam aufgebaut. So trat er zu Beginn seiner Karriere im Kart noch unter dem Mädchennamen seiner Mutter an – um ihn zu schützen.

Denn der Name Schumacher, er ist Bürde und Chance zugleich. Die Vergleiche mit seinem Vater Michael liegen auf der Hand, nicht nur, weil Mick ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Auch seine Art und sein Auftreten erinnern an den Rekord-Weltmeister. Und genau wie ihm, steht Sabine Kehm als wichtige Vertraute nun auch Mick zur Seite. Solche Bezugspersonen, denen man bedingungslos vertrauen kann, sind wichtig im Big Business Formel 1. Wobei Mick Schumacher schon früh eine Reife bewiesen hat, die nicht selbstverständlich ist.

Die Entscheidung, in der kommenden Saison mit dem Hinterbänklerteam Haas in der Formel 1 zu fahren, spricht ebenfalls für eine langfristige Strategie. Bestimmt wäre „der Sohn vom Schumacher“ auch bei anderen Rennställen untergekommen. Doch Mick geht es nicht um kurzlebige Publicity. Er will Rennen fahren. Trotz seiner Erfolge in der Formel 3 und Formel 2 gibt es da noch jede Menge zu lernen. Zumal ihm das Siegen nicht in die Wiege gelegt wurde. Er ist aber ein harter Arbeiter, mit einer schnellen Auffassungsgabe und enormem Wissensdurst.

Eines darf man von ihm nicht erwarten – Wunder. Mick Schumacher ist nicht der Retter der Formel 1, sondern ein junger talentierter Fahrer mit eigenem Kopf und einem berühmten Vater.

Donnerstag, 03.12.2020