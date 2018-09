Der neue Geldadel

Berti Vogts lag goldrichtig. „Geldbeschaffungscup“ ätzte der damalige Bundestrainer bei der Einführung der Champions League im Jahr 1992, die den traditionsreichen Europapokal der Landesmeister ersetzte. Die Fußball-Königsklasse hat sich in den Jahren ihres Bestehens ein Paralleluniversum geschaffen: Wer regelmäßig mitmacht, konnte sich mit den zusätzlichen zweistelligen Millioneneinnahmen aus der Champions League auch in dern nationalen Ligen einen klaren Wettbewerbsvorteil erarbeiten. Clubs wie Real Madrid, Bayern München oder der FC Barcelona bilden mittlerweile einen europäischen Geldadel, in den nur noch nachträglich vorstoßen kann, wer einen Scheich im Rücken hat – siehe Paris St.-Germain oder Manchester City. In der vergangenen Champions-League-Saison schüttete die Uefa die unglaubliche Summe von 2,55 Milliarden Euro an die Clubs aus. Kommerz in nicht für möglich gehaltenen Dimensionen.

Die Königsklasse hat sich für den Fußball zu Fluch und Segen gleichermaßen entwickelt. Segen, weil in der Champions League die besten Fußballer die wichtigste Vereinstrophäe der Welt ausspielen. Fluch, weil der lukrative Wettbewerb den Trend zur Zwei- oder Dreiklassengesellschaft in den heimischen Ligen drastisch verschärft hat. Der FC Bayern kann in dieser Saison zum siebten Mal in Folge deutscher Meister werden.

Für Neuling TSG 1899 Hoffenheim ist die Königsklasse in erster Linie ein großes Abenteuer, das die Kraichgauer genießen sollten – sie wissen nicht, wie schnell es wiederkommen wird. Auch wenn die Auslosung bis auf Pep Guardiolas Manchester City nicht die erhofften ganz großen zugkräftigen Namen nach Sinsheim lotste, ist die sportliche Herausforderung, sich mit den Besten zu messen, riesig. Zumal sich die Hoffenheimer bei ihrem internationalen Debüt in der Europa League im vergangenen Jahr nicht mit Ruhm bekleckerten. Und dass die TSG mit geschätzten Einnahmen von 20 bis 25 Millionen Euro im „Geldbeschaffungscup“ rechnen kann, ist ebenfalls mehr als nur ein netter Randaspekt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018