Der perfekte Sturm

Es klingt paradox: Einerseits verbuchten die Fußball-Drittligisten in der vergangenen Saison einen historischen Höchststand bei den Erträgen (durchschnittlich 10,8 Millionen Euro), andererseits beklagten die Clubs aber auch einen Rekordverlust (durchschnittlich 1,6 Millionen Euro). Darauf muss man sich erst einmal einen Reim machen. Und der geht in etwa so: Die 3. Liga mit ihrem spannenden

...