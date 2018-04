Der Problemlöser

Anzeige

Mit dem Triumph bei RB Leipzig greift die TSG Hoffenheim endgültig die Champions-League-Plätze an. In der aktuellen Form und dem damit verbundenen Selbstvertrauen sind der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann drei Siege gegen Hannover, Stuttgart und Dortmund zuzutrauen, um sich den großen Traum noch zu erfüllen. Doch auch wenn dies nicht gelingen sollte, hat die Schlussphase der Bundesliga-Saison eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in den Kraichgauern steckt.

Nagelsmann, den die England-Spekulationen um seine Person nicht aus der Bahn werfen werden, hat bewiesen, dass er schwierige Situationen unaufgeregt lösen kann – und sich damit zwangsläufig wieder bei Topclubs auf die vorderen Positionen der Kandidatenliste gebracht. Durch kleinere taktische Umstellungen und intensive Gespräche mit Führungsspielern ist es ihm gelungen, seine Profis auf den Punkt in Bestform zu bringen. Durch die verbesserte Chancenverwertung ist die Leichtigkeit zurück – und das könnte im Endspurt der größte Hoffenheimer Vorteil sein.

Die Mannschaft kann ohnehin nur noch gewinnen. Schon jetzt spielt die TSG die zweitbeste Runde seit dem Erstliga-Aufstieg. Die erneute Europa-League-Teilnahme wäre das Sahnehäubchen, die Königsklasse nach dem Winterabgang von Sandro Wagner und dem großen Verletzungspech die absolute Krönung.