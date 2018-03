Der Reform-Horror

Anzeige

Sie lernen es einfach nicht. Ihr Auftrag lautet, die Werte des Fußballs zu verteidigen und Fehlentwicklungen zu korrigieren – stattdessen überbieten sich der Weltverband Fifa und sein europäisches Pendant Uefa weiter mit irrwitzigen Plänen, die dem Sport Schaden zufügen. Und warum? Aus Geldgier und Machtgründen. Der in den Verbandszentralen ausgedachte Reform-Horror nimmt kein Ende zu.

Schon die Aufblähung der Welt- und Europameisterschaften (EM: 32 Teilnehmer/WM: 48 Länder ab dem Jahr 2026) bedeutete eine gewaltige Entwertung der beiden Turniere. Ein funktionierender Modus wurde jeweils völlig unverantwortlich geopfert. Aber die Ideen zur weiteren Kapitalvermehrung fließen bei Infantino & Co. so zuverlässig wie sonst nur die Schmiergelder vor den Turniervergaben: Die Fifa will die Club-WM zu einem Riesenturnier mit 24 Vereinen im Sommer ausbauen, die Uefa antwortet mit dem ähnlich sinnfreien Plan, ihre sportlich ohnehin fragwürdige Nations League zu einer Mini-WM unter Beteiligung anderer Kontinentalverbände zu machen.

Wer diese seltsamen neuen Wettbewerbe sehen will? Egal, irgendein TV-Sender wird schon genug für die Übertragungsrechte bezahlen. Und wer denkt einmal an die schon jetzt überstrapazierten Spieler in den Top-Vereinen? Niemand, zumindest nicht in den Zentralen von Fifa und Uefa. Es bleibt nur zu hoffen, dass der Widerstand in den großen Clubs und Landesverbänden so vehement sein wird, dass Infantino & Co. ihre Lektion irgendwann einmal lernen.