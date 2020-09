Der Reiz ist weg

Die erste Runde im DFB-Pokal verströmt seit jeher ihren eigenen Charme. Die großen Stars kehren für einen Tag zurück an die Basis, statt polierter Hochglanz-Arenen gibt es mal wieder Bratwurst-Geruch und Kalkspuren in der Dusche. Wenn viel zusammenkommt, die Profis überheblich spielen und die Amateure mit ihren Fans im Rücken über sich hinauswachsen, sind immer wieder Sensationen möglich.

Doch dieser spezielle Reiz ist in Corona-Zeiten verflogen. Viele kleine Vereine sind mit den komplizierten Hygienevorgaben des DFB in ihren Stadien derart überfordert, dass sie gleich das Heimrecht mit den Erst- und Zweitligisten tauschen. Dass wenig bis keine Zuschauer zu den Spielen kommen dürfen, verschärft den Trend. Bisher haben neun Amateurclubs aus der Not ihr Heimrecht abgegeben. Ein Schritt, der den Wettbewerb in seinem frühen Stadium ad absurdum führt.

Oberligist 1. FC Düren zum Beispiel, der mit dem FC Bayern das vermeintlich große Los gezogen hat, macht jetzt eine bessere Kaffeefahrt nach München. Sich einmal die Allianz Arena von innen anschauen, und dann in den 90 Minuten auf dem Platz nicht allzu schlimm vermöbelt werden – das ist vom Pokal-Traum der Rheinländer übrig geblieben. Ein Freundschaftsspiel in Düren haben die Bayern den Amateuren noch versprochen. Irgendwann, wenn Corona vorbei ist. Eine noble Geste des Rekordmeisters, immerhin.

Auch anderswo wird die Tristesse am kommenden Wochenende mit Händen zu greifen sein. In Mannheim, wo sich der SC Freiburg nach 17 Jahren endlich wieder zum Traditionsduell mit dem SV Waldhof vorstellt – in einem fast leeren Stadion. Oder in Duisburg, wo MSV-Trainer Torsten Lieberknecht das eigentlich wunderbare Duell mit Borussia Dortmund pointiert kommentierte: „So ein Los und dann ohne unsere Fans – das ist alles Scheiße.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020