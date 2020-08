Als Anführer der #NoGroKo-Kampagne war Kevin Kühnert nicht besonders erfolgreich. Dafür ist es ihm immerhin gelungen, mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans seine Leute als SPD-Doppelspitze durchzuboxen und Finanzminister Olaf Scholz die Angst vor Schulden zu nehmen. Die Corona-Konjunkturprogramme der Bundesregierung tragen eine klare (linke) sozialdemokratische Handschrift. Und die Staatsbeteiligung an der Lufthansa beweist, dass Kühnerts Ideen nicht immer völlig gaga sind. Als der Sozialist mal darüber nachdachte, große Unternehmen wie BMW zu verstaatlichen, erntete er selbst in den eigenen Reihen eisige Ablehnung. Er ist dann zwar zurückgerudert, aber gegenwärtig ist zumindest der starke Staat das Maß der Dinge. Der Neoliberalismus hat ausgespielt, FDP-Chef Christian Lindner wirkt wie ein Polit-Zombie und Kühnert selbst für das Bürgertum nicht mehr wie jemand aus dem Gruselkabinett.

Kein Wunder, gerade in den Corona-Zeiten gelten die alten Programme der Parteien nicht mehr viel. Auch deshalb will Kühnert jetzt in der großen Politik mit- und den Betrieb gelegentlich auch aufmischen. Aber auch da braucht es Augenmaß. Den Juso-Vorsitz gibt Kühnert ja nicht nur ab, weil er schon 31 ist. Seinen Traum – also Rot-Rot-Grün – kann er nur dann verwirklichen, wenn die SPD bei der Bundestagswahl vor den Grünen landet und eine Mehrheit gegen die Unionsparteien zustande kommt.

Aus heutiger Sicht mag dies unrealistisch sein. Klar ist aber: Ein Juso-Vorsitzender, der nur das ganz linke SPD-Spektrum abdeckt, wäre weniger erfolgreich als ein Politiker, der auch beweist, dass er pragmatisch denken und agieren kann, ohne gleich alle seine Ideale aufgeben zu müssen.

In der SPD dürfte deshalb der Berliner bei der Vergabe von Spitzenposten künftig mitreden. Es muss ja nicht gleich der Parteivorsitz oder die Kanzlerkandidatur sein. Angeblich soll Kühnert inzwischen dazu bereit sein, seinen früheren Intimfeind Scholz zum Kanzlerkandidaten zu machen. Der Revoluzzer, der sehr selbstbewusst auftritt, dürfte wissen, dass die Zeit für ihn spielt. Klar ist, dass Kühnert nicht als Hinterbänkler in den Bundestag einziehen will.

Selbst seine Kritiker wissen, dass es in der SPD an gutem Personal fehlt. Das liegt auch daran, dass es die Partei meisterhaft versteht, ihre eigenen Leute zu verschleißen. Mobbing gehört zu den Sekundärtugenden einiger SPD-Politiker. Kühnert ist jedenfalls ein Sozialdemokrat, der im Wahlkampf besonders die Jugend umwerben soll. Viele seiner Altersgenossen wählen ja bisher lieber die Grünen, die mit ihrem Lifestyle die jungen Leute eher anlocken können als die SPD, die heutzutage eher altbacken und unmodern daherkommt.

Die junge Generation dürfte es auch nicht abschrecken, dass Kühnert bisher keinen Beruf ausgeübt hat. „NICHTS gelernt, NICHTS geleistet – aber für die Sozis in den Bundestag. Die SPD ist wirklich am Ende“, wettert die Berliner AfD auf Twitter, löst damit aber keinen Shitstorm gegen Kühnert aus. Die SPD in der Landeshauptstadt darf sich jedenfalls auf ein attraktives Zugpferd freuen. Kevin Kühnert zieht bestimmt mehr als der angeblich ebenfalls in den Bundestag strebende Noch-Regierende Bürgermeister Michael Müller.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020