Der Richtige

Joe Biden stand auf dem ersten virtuellen Parteitag in der Geschichte der USA vor einer doppelten Aufgabe. Er musste die Demokraten für den Wahlkampf motivieren und den US-Amerikanern zeigen, warum sie ihn zum nächsten Präsidenten wählen sollen. Nach diesen vier Tagen gibt es wenig Zweifel, dass es keinen besseren Kandidaten gibt, „die Dunkelheit zu überwinden“, die die USA in diesen Tagen der Pandemie umgibt, als Joe Biden.

Während die Kandidatur des 77-jährigen ehemaligen Vizepräsidenten Barack Obamas vor Ankunft des tödlichen Virus wenig Sinn zu ergeben schien, sieht die Lage fast sechs Millionen Infizierte und mehr als 173 000 Tote später ganz anders aus. Ein Grund dafür findet sich auch in der von Schicksalsschlägen gezeichneten Lebensgeschichte Bidens. Als stotterndes Kind einer irisch-katholischen Arbeiterfamilie erduldete „Joey“, in der Schule gehänselt zu werden. Mit Willen und der Unterstützung seiner Familie bezwang er seine Sprechangst. Und schaffte es, mit 29 Jahren als jüngster Politiker in den US-Senat gewählt zu werden. Doch statt den historischen Sieg feiern zu können, verlor er seine erste Frau und jüngste Tochter bei einem Autounfall.

Wie der Beginn seiner politischen Laufbahn fast an dieser Tragöde scheiterte, drohte der Tod seines Sohns Beau im Alter von 46 Jahren sie 2015 zu beenden. Vizepräsident Biden überließ Hillary Clinton den Vortritt bei der Kandidatur für die Präsidentschaft 2016. Biden verstand sein öffentliches Amt nicht als Spielwiese für einen Egotrip, sondern als Dienst an anderen.

Während des virtuellen Parteitags legten zahlreiche Menschen bewegend Zeugnis für einen ab, der zuhört, wenn es darauf ankommt, der Fremden in Not seine private Telefonnummer gibt, Kompromisse vermittelt und Trauernde tröstet. Genau das macht Bidens Kandidatur zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte der USA so stimmig. Joe „Normalo“ Biden bietet sich als Heiler einer verwundeten Nation an. Einer, der verspricht, wie Ehefrau Jill es auf den Punkt brachte, für die US-Amerikaner das zu tun, was er für seine eigene Familie getan hat.

Der Parteitag legte den Kontrast zum Charakter des Amtsinhabers Donald Trump unübersehbar offen, der nicht einmal für seine Familie da ist. Statt Probleme zu lösen, sucht Trump Bewunderung. Geschickt überließ es Biden der ehemaligen First Lady Michelle Obama, einen Weckruf an die Vereinigten Staaten vor der Gefahr vier weiterer Jahre Trumps im Weißen Haus auszustoßen. Gefolgt von der Warnung des ersten schwarzen Präsidenten im Weißen Haus vor dem Ende der Demokratie in den USA.

In seiner starken Kandidatenrede zum Abschluss des Parteitags führte Biden alle Fäden zusammen. Er präsentierte sich nicht bloß als einer, der Antworten auf die Krisen der Corona-Pandemie, des strukturellen Rassismus, der Massenarbeitslosigkeit und des Klimawandels hat. Konkret, kraftvoll und konzentriert präsentierte er sich als solide Alternative zu einem Chaoten, der das Leben und die Lebensgrundlage von Millionen US-Amerikanern aufs Spiel setzt.

Nach seinem überzeugenden Finale braucht sich Biden, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, nicht um Geschlossenheit und Energie in den eigenen Reihen zu sorgen. Auch letzte Zweifel, ob er der Richtige ist, sind verfolgen. Die US-Amerikaner haben weder Lust auf Chaos noch auf Revolution. Sie suchen in diesen Tagen nach einem anständigen Präsidenten, der Mitgefühl zeigt und Normalität verspricht – einen Tröster der Nation. Biden hat auf dem Krönungsparteitag bewiesen, dass er genau der Richtige für diesen Job ist.

