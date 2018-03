Der richtige Weg

Anzeige

Mit der Verpflichtung von Dag Heydecker als Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing geht Fußball-Zweitligist SV Sandhausen einen weiteren richtigen und wichtigen Schritt auf dem Weg zu der Professionalität, die es für große Ziele in dem Metier braucht. Denn so schön es ist, mit „Herzblut“ dem Fußball zu frönen und dabei nicht die „Bodenhaftung“ zu verlieren (SVS-Präsident Jürgen Machmeier), letztlich ist der sympathische kleine Verein vom Hardtwald längst im Pott der Großen angekommen. Und hier ist Fußball schon sehr lange nicht mehr nur die schönste Nebensache der Welt. Er ist ein knallhartes Geschäft. Hier geht es um Erfolg, hier geht es ums große Geld.

Doch genau der Kurpfälzer Charme des SVS bietet die Chance, gepaart mit sportlichem Erfolg die Türen für das zu öffnen, was es im Haifischbecken Profifußball braucht: Sponsoren, Topspieler und Fans. Dafür ist Heydecker der richtige Mann. Das hat er bei Mainz 05 bewiesen und zuvor beim Eishockey-Klub Adler Mannheim. Dass man für Marketing aber auch Geld in die Hand nehmen muss, sollte den Verantwortlichen klar sein. Es wäre schön, wenn der Weg des SVS in die Spitze der Zweiten Liga und höher führt. Den Machern auf dem Rasen und in der Führungsebene sowie den Fans ist es absolut zu gönnen. Wenn dann Herzblut und Bodenhaftung weiter zu den Wegbegleitern gehören, hat der Verein alles richtig gemacht.