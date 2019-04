Der Skandal von Bremen

Im Europapokal erleben wir in diesen Tagen, wie schön der Fußball sein kann, wenn nicht immer die gleichen gewinnen. Ajax Amsterdam bricht in der Champions League im an die glorreichen 70er Jahre erinnernden Spektakel-Stil die Monotonie der vergangenen Jahre auf, auch Tottenham Hotspur hatten im Halbfinale nur wenige auf der Rechnung. Eine Etage darunter staunt die Szene über den von ihren frenetischen Fans getragenen Triumphzug der Frankfurter Eintracht in der Europa League.

Am Mittwochabend sah es im Bremer Weserstadion so aus, als könne auch der in dieser Saison erfrischend runderneuerte SV Werder dem großen Favoriten FC Bayern die Reise zum Pokalfinale nach Berlin verbauen – bis Schiedsrichter Daniel Siebert die Partie mit einer skandalösen Fehlentscheidung in Richtung der Münchner lenkte. Den harmlosen Körpereinsatz von Theodor Gebre Selassie gegen Kingsley Coman bewertete der Unparteiische zum Entsetzen der Bremer als Foulspiel – Robert Lewandowski verwandelte den Witz-Elfmeter zum 3:2-Siegtreffer. Dass weder die Videoassistenten im Kölner Keller eingriffen, noch Siebert trotz der heftigen Proteste die entscheidende Szene in der 78. Minute auf den speziell für solche Zweifelsfälle bereitstehenden Bildschirmen überprüfte, erfüllt den Tatbestand der Fahrlässigkeit. Mindestens.

Der dramatische Pokalabend an der Weser wurde so nicht nur zu einem schweren Schlag für den langsam an Akzeptanz gewinnenden Videobeweis. Er warf auch ein grelles Schlaglicht auf die schon länger andauernde Krise bei den einst hoch angesehenen deutschen Top-Schiedsrichtern.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019