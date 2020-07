Der starke Mann

Nicht selten ist das wichtig, was abseits des Podiums nebenbei erwähnt wird. Als im Februar die Präsentation von Martin Schwalb als neuem Trainer der Rhein-Neckar Löwen zumindest offiziell beendet war, nahm sich der gebürtige Stuttgarter noch ein wenig Zeit und meinte sinngemäß, dass mit Blick auf den Kader des Handball-Bundesligisten ein wenig was getan werden müsse. Damals – nur so zur Erinnerung – suchte der zweifache deutsche Meister nach einem Ersatz für Mads Mensah Larsen, dessen Abgang seit September (!) feststand. Außerdem kündigte Sportchef Oliver Roggisch an, mit vier Rechtshändern im Rückraum in die neue Saison zu gehen. Doch dann kam Corona – und alles veränderte sich.

Corona entschuldigt nicht alles

Die Löwen starten nun mit nur drei Rechtshändern im Rückraum in die Runde. Schwalb selbst nennt diese Besetzung „dünn“. Aus wirtschaftlichen Gründen ist jedoch nichts anderes möglich, was erst einmal vernünftig klingt. Aber: Die Pandemie darf nicht als Argument und Ausrede für alles herhalten. Denn lange bevor die Welt jemals von Corona hörte, stand fest, dass die Löwen einen Nachfolger für Mensah Larsen benötigen. Doch es passierte monatelang nichts. Kurzum: Von ihrem selbst formulierten Anspruch, bei der Kaderplanung weit vorauszuschauen, war der zweifache deutsche Meister weit weg. Wieder einmal, wenn man an die in der jüngeren Vergangenheit mit Einjahres-Verträgen ausgestatteten Notlösungen Vladan Liponia, Kristian Bliznac und Momir Rnic denkt.

Keine Frage: Wer um den Titel mitspielen will, dann aber Ziele konsequent verpasst, Ansprüche herunterschraubt und zweimal weit hinter Kiel und Flensburg landet, der hat eindeutig etwas falsch gemacht. Was vielleicht auch für die Personalie Gedeón Guardiola gilt. Schwalb setzte seit seinem ersten Arbeitstag auf den Spanier, der das Vertrauen wiederum – fast schon erwartungsgemäß – mit guten Leistungen zurückzahlte. Aber da war die Entscheidung von Sportchef Roggisch und Ex-Trainer Kristján Andrésson gegen eine Vertragsverlängerung mit Guardiola schon lange gefallen.

Trainer und Kaderplaner

Nun gilt es, trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen die Zukunft und den begonnenen Umbruch eines mit einigen älteren Spielern besetzten Teams weiter zu gestalten, ohne dabei den Fokus auf das Tagesgeschäft Bundesliga zu verlieren. Dass Schwalb deutlich mehr aus dieser Mannschaft als sein Vorgänger Kristján Andrésson holen kann, hat er in den wenigen Spielen vor der Corona-Pause zweifelsohne bewiesen. Der 57-Jährige gab dem Team einen Plan, entwickelte es in kurzer Zeit weiter – was aus ihm einen Hoffnungsträger macht.

Fortan wird er aber nicht mehr nur als Trainer, sondern ebenso als Kaderplaner gefragt sein. Denn völlig unabhängig davon, dass es auch noch eine Geschäftsführerin Jennifer Kettemann und einen Sportchef Roggisch gibt: Die entscheidende und starke Figur heißt Schwalb. Für die Löwen ist das erst einmal keine schlechte Nachricht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.07.2020