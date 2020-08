Der Streit ist dilettantisch

Der Dauerstreit zwischen Grünen und CDU über die Ausgestaltung des freiwilligen Polizeidienstes im Land gerät nun endgültig zur politischen Posse. Seit 2016 versuchen sich die Koalitionspartner auf ein Konzept zu einigen. Doch beide sind immer wieder mit den selben Argumenten ins Rennen gegangen – ohne von ihren Positionen abzurücken.

Zuletzt kursierte sogar die Idee in den Koalitionsreihen, man müsse den Versuch starten, das grüne und schwarze Modell parallel laufen zu lassen. Dass bei solch einem dilettantischen Verhalten am Ende keine Reform herauskommt, verwundert nun wahrlich nicht.

Der freiwillige Polizeidienst, den es in Baden-Württemberg seit den 60er Jahren gibt, kann deutlich zur Entlastung der Polizisten beitragen. Dies ist auch nötig, schließlich hat deren Belastung in den vergangenen Jahren sukzessive zugenommen. Dazu nimmt der Respekt vor der Polizei immer mehr ab.

Die Freiwilligen hingegen können zum Beispiel den Beamten weiterhin Aufgaben in der Verkehrsprävention abnehmen. Zudem können sie in Uniform auch für mehr Präsenz von Sicherheitskräften sorgen in Innenstädten, bei Festen und Veranstaltungen oder in Wohngebieten mit vielen Einbrüchen. Kommt es zu schwereren Konflikten, müssen auch sie sofort die Polizei rufen. Aber warum konnten sich Grüne und CDU nicht auf ein solches Konzept einigen?

