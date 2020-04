Der Stresstest

Über die Ostertage könnte es in Baden-Württemberg und Bayern den ersten Stresstest für das Gesundheitswesen in der Corona-Krise geben. Dann rechnen die Experten nämlich mit dem Höhepunkt bei Patienten mit schweren Krankheitsverläufen. Das hat mit dem zeitlichen Abstand zur Rückkehr von vielen Winterurlaubern aus Italien und Österreich zu tun. Dann muss sich zeigen, wie gut sich die Krankenhäuser auf diese in Deutschland noch nie da gewesene Pandemie vorbereitet haben.

Die nackten Zahlen machen Mut. Deutschlandweit gab es vor der Krise 28 000 Intensivbetten, 20 000 davon mit Beatmungsgeräten ausgestattet. Auf 100 000 Einwohner kamen 34 dieser Betten. In Frankreich waren es im Durchschnitt 16 Betten, in Italien nur knapp neun. Und Deutschland hat die Zeit genutzt, um die Zahl der Intensivbetten mittlerweile auf 40 000 zu steigern. Es stehen jetzt 30 000 Beatmungsgeräte zur Verfügung. Und weitere werden in diesen Tagen ausgeliefert.

Allerdings helfen die nationalen Kapazitäten wenig, wenn Infektionen in einzelnen Regionen gehäuft auftreten. Gerade die beiden Südländer weisen weit überdurchschnittliche Zahlen aus. Im Kreis Esslingen zum Beispiel waren zuletzt die Betten alle belegt. Patienten mussten in Nachbarkreise verlegt werden. Kurz vor dem erwarteten Höhepunkt waren aber landesweit immerhin noch 800 Intensivbetten frei. Im Vergleich zu anderen Ländern ist das viel gescholtene Krankenhauswesen erstaunlich gut gerüstet für eine solche Pandemie. Trotzdem kann es in den nächsten Tagen zu Engpässen kommen.

Als sehr hilfreich könnte sich die Meldeplattform für freie Betten erweisen. Die wurde zwar schon 2009 etabliert. Aber erst jetzt wurden die Kliniken zur Meldung verpflichtet. Nicht nachvollziehbar ist allerdings, dass der Bund und das Land Baden-Württemberg jeweils ihre eigene Plattform betreiben und die ohnehin überlasteten Kliniken Doppelarbeit haben.

Der eigentliche Engpass ist indes nicht die Behandlungskapazität, sondern der Mangel an Pflegern und Ärzten. Personal hat schon in Vor-Corona-Zeiten gefehlt, nun erst recht. Da müssen sich manche Krisenmanager schon fragen lassen, was Notkrankenhäuser mit Hunderten von Feldbetten in Messehallen bringen, wenn dafür weit und breit kein Personal in Sicht ist. In der Not springen Rentner ein, melden sich Medizinstudenten und normale Bürger. Die Hilfsbereitschaft ist ein ermutigendes Zeichen, sollte aber nach der Krise nicht von einer Neubewertung der Katastrophenmedizin abhalten.

