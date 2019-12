Der Teufelskreis

Vor gut einem Jahr versetzte eine Geschichte des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ die Fußball-Szene in Aufruhr. Der FC Bayern sei an konkreten Planungen beteiligt, hieß es dort, anstelle der Champions League eine exklusive europäische Superliga einzuführen, womöglich auch mit Spielen am Wochenende. Am Ende war die vermeintliche Enthüllungsstory wohl doch nicht ganz so heiß, wie sie damals aufgemacht wurde. Wenn man sich die aktuelle Zusammensetzung des Achtelfinals in der Champions League anschaut, ist eine Art Superliga ohnehin längst Realität.

Die 16 Teilnehmer an der K.o.-Phase werden ohne Ausnahme von Clubs aus den vier größten europäischen Ligen gestellt: Spanien (4), England (4), Deutschland (3), Italien (3) und Frankreich (2). Die Fußball-Königsklasse ist in ihrer 27-jährigen Geschichte zu einem fast in sich geschlossenen System geworden, das die Schere zwischen Mittelstand und den Superreichen immer größer macht.

Der gesunde Wettbewerb im europäischen Spitzenfußball ist durch die Einführung der Champions League 1992 Stück für Stück praktisch ausgehebelt worden. Real Madrid, Bayern München oder der FC Barcelona haben durch ihre regelmäßigen Teilnahmen am Nachfolger des Europapokals der Landesmeister einen derart immensen finanziellen Vorsprung angehäuft, dass nur noch mit unfassbaren Summen aus dem Nahen Osten alimentierte Vereine wie Paris St.-Germain oder Manchester City in diese elitäre Phalanx vorstoßen können.

Und wenn es dann doch ausnahmsweise einem Außenseiter allein mit sportlichen Mitteln gelingt, die Dominanz der ewiggleichen Favoriten aufzubrechen – wie Sensationshalbfinalist Ajax Amsterdam in der vergangenen Saison – bekommt derjenige danach seine gewachsene Mannschaft mit dem Geld der großen Clubs auseinandergepflückt, bis es wehtut.

Somit zementiert die Champions League mit ihren Millionenausschüttungen die Machtverhältnisse – im europäischen Spitzenfußball, aber auch in den nationalen Wettbewerben. Die Einführung einer geschlossenen Superliga würde diesen existierenden Teufelskreis nur noch graduell verschlimmern.

