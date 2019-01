Auch Winfried Schäfer setzte einst große Hoffnungen in die Sogwirkung des weltweit bekannten Namens Bolt. „Wenn Usain noch einmal ein Fußballspiel bestreiten will, dann wird er das für uns tun. Was will er in Manchester? Usain ist Jamaikaner“, sagte der damalige jamaikanische Nationaltrainer vor vier Jahren im Interview mit dieser Zeitung. Letztlich musste Bolt, das prägende Gesicht der Leichtathletik in den vergangenen zehn Jahren, aber einsehen, dass sein Talent nicht zu einer zweiten Karriere als Fußball-Profi reichte – vor allem nicht zu dem üppigen Gehalt, das sich der mittlerweile 32-Jährige vorstellte. Der Traum ist aus.

Wenn Bolts Fähigkeiten auf dem Fußball-Platz selbst einen Club in der international zweit- bis drittklassigen australischen A-League abwinken lassen, spricht das Bände. Zweifelsohne besitzt der Jamaikaner das notwendige Tempo, das im modernen Fußball benötigt wird. Aber das ist eben bei weitem nicht das einzige Kriterium, um auf dem höchsten Niveau bestehen zu können. Einen Freizeitkicker wie Bolt mit Anfang 30 noch zu einem konkurrenzfähigen Profi zu machen, ist schlichtweg unmöglich – eine fehlende fußballerische Grundausbildung kann nicht mit ein bisschen Talent und Schnelligkeit kompensiert werden. Wenn ein Verein Bolt dennoch unter Vertrag genommen hätte, wäre dies nichts anderes als eine durchschaubare PR-Nummer gewesen.

